Preziosi | “Noi del Genoa non abbiamo contattato l’Asl | perché De Laurentiis l’ha fatto? Ora il calcio è nel caos”

"Un brutto precedente. Noi la Asl non l'abbiamo contattata, il Napoli evidentemente sì, sarebbe bello sapere perché De Laurentis l'ha fatto". Il presidente del Genoa, Enrico Preziosi, in un'intervista a Selvaggia Lucarelli su Radio Capital, dice la sua sulla partita (non giocata) Juventus-Napoli e sulla situazione del calcio alle prese con il Covid. "Quello di ieri sera è stato un brutto precedente, si pensava ci fosse un protocollo molto chiaro a cui tutte le società avrebbero dovuto attenersi e invece le Asl locali lo bypassano provocando un caos. Da adesso qualsiasi società che interpelli la Asl locale, anche con un solo positivo, potrà non giocare perché decide qualcun altro".

