Mara Venier, che gaffe! L'ospite vip costretto a chiarire: "Sono sposato, ho pure un figlio…" (Di lunedì 5 ottobre 2020) Da Alessandro Gassmann a Giovanna Mezzogiorno, da alcuni dei protagonisti della nuova edizione di Ballando con le Stelle fino al cantante partenopeo Rocco Hunt e la collega Ana Mena. Anche domenica 4 ottobre Mara Venier ha avuto in studio tanti ospiti che coi loro racconti hanno appassionato il pubblico di Rai1. Sempre seguitissima la trasmissione della zia Mara, che ha raccolto davanti al piccolo schermo 2.578.000 spettatori (15.4% di share) nella prima parte e di 2.239.000 (14.7%) nella seconda. Al di là dei vip che ospita in studio e degli argomenti trattati in puntata, il pubblico ama Mara Venier. Non a caso la conduttrice è un personaggio di spicco anche sui social: su Instagram, dove è un fiume in piena tra foto e video anche del suo privato, è seguita da più di ...

