Lazio, l'infortunio di Radu preoccupa: può saltare il debutto in Champions (Di lunedì 5 ottobre 2020) Complice l'infortunio muscolare patito ieri, la Lazio potrebbe fare a meno di Radu in occasione della prima gara di Champions League. Il difensore della Lazio Stefan Radu potrebbe stare fuori almeno 20 giorni in seguito all'infortunio rimediato ieri pomeriggio contro l'Inter. È la ricostruzione pubblicata oggi dal Corriere dello Sport. Se questa versione dei fatti venisse confermata, Radu salterebbe l'esordio in Champions League contro il Borussia Dortmund in programma il 20 ottobre.

