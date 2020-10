Ghost of Tsushima si aggiornerà a breve con delle novità (Di lunedì 5 ottobre 2020) A partire dal 16 Ottobre sarà disponibile l’aggiornamento gratuito 1.1 per Ghost of Tsushima, il quale porterà in gioco delle novità interessanti. Avete già letto la Recensione di Ghost of Tsushima? Le novità dell’aggiornamento 1.1 di Ghost of Tsushima L’aggiornamento introdurrà quanto segue: Modalità multiplayer Aggiunta della modalità Nuova Partita +Nuovo personaggio nelle differenti città, il cantastorie Gyozen Nuovo Fiore Spettrale, ottenibile nella Nuova Partita +Nuovi trofei da sbloccareNuovi equipaggiamentiNuove opzioni per la modalità fotografica Aggiunta del tempo di gioco nei salvataggiA gran voce arriva dunque la modalità Nuova Partita +, la quale vi ... Leggi su gamerbrain (Di lunedì 5 ottobre 2020) A partire dal 16 Ottobre sarà disponibile l’aggiornamento gratuito 1.1 perof, il quale porterà in gioconovità interessanti. Avete già letto la Recensione diof? Le novità dell’aggiornamento 1.1 diofL’aggiornamento introdurrà quanto segue: Modalità multiplayer Aggiunta della modalità Nuova Partita +Nuovo personaggio nelle differenti città, il cantastorie Gyozen Nuovo Fiore Spettrale, ottenibile nella Nuova Partita +Nuovi trofei da sbloccareNuovi equipaggiamentiNuove opzioni per la modalità fotografica Aggiunta del tempo di gioco nei salvataggiA gran voce arriva dunque la modalità Nuova Partita +, la quale vi ...

