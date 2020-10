De Siano, dalla Pascale a Pascale: perde pure a casa sua, è l’ora delle dimissioni (Di lunedì 5 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – E’ stato capace di perdere anche le elezioni comunali nel suo comune, Lacco Ameno: il senatore di Forza Italia Domenico De Siano, coordinatore regionale di Forza Italia in Campania, è il simbolo della disfatta del centrodestra nella nostra regione. Dopo aver lavorato per far sfiduciare, un anno fa, il sindaco Giacomo Pascale, De Siano si è candidato a primo cittadino di Lacco Ameno, contro lo stesso Pascale, e ha perso, dopo che 15 giorni fa il primo turno si era concluso con un incredibile risultato di parità, tra polemiche, insulti, accuse, veleni. Ha fatto tutto da solo: ha sfidato il neosindaco, ha giocato la partita e ha rimediato la sconfitta. De Siano, ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 5 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – E’ stato capace dire anche le elezioni comunali nel suo comune, Lacco Ameno: il senatore di Forza Italia Domenico De, coordinatore regionale di Forza Italia in Campania, è il simbolo della disfatta del centrodestra nella nostra regione. Dopo aver lavorato per far sfiduciare, un anno fa, il sindaco Giacomo, Desi è candidato a primo cittadino di Lacco Ameno, contro lo stesso, e ha perso, dopo che 15 giorni fa il primo turno si era concluso con un incredibile risultato di parità, tra polemiche, insulti, accuse, veleni. Ha fatto tutto da solo: ha sfidato il neosindaco, ha giocato la partita e ha rimediato la sconfitta. De, ...

