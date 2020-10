Covid: Lorenzin, sono positiva, è brutta bestia (Di lunedì 5 ottobre 2020) “Sì, sono positiva. Ai primi sintomi ho subito effettuato il tampone che ha confermato la positività al Covid. Se me lo sono presa io che sto sempre attenta, uso sempre la mascherina, devo dire che il Covid è una brutta bestiaccia”. Lo dice all’ANSA Beatrice Lorenzin, deputata Pd ed ex ministro della Salute. L'articolo Covid: Lorenzin, sono positiva, è brutta bestia proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 5 ottobre 2020) “Sì,. Ai primi sintomi ho subito effettuato il tampone che ha confermato la positività al. Se me lopresa io che sto sempre attenta, uso sempre la mascherina, devo dire che ilè unaccia”. Lo dice all’ANSA Beatrice, deputata Pd ed ex ministro della Salute. L'articolo, èproviene da www.meteoweek.com.

