Challenger Parma 2020 | Lorenzo Musetti vince all’esordio | Gaio ko in due set

Leggi su sportface

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Continua are, che dopo il primo titolo in carriera a Forlì ha esordito con una vittoria nell’edizionedeldi. Il classe 2002 ha superato al primo turno Federicocon un perentorio 6-3 6-2 in un’ora e otto minuti di partita. Prestazione solida del numero 138 del mondo, che ha chiuso con ottime percentuali al servizio (78% di prime in campo e 81% di punti ottenuti con la prima) concedendo una sola palla break poi annullata. Molto affascinante il possibile secondo turno, che potrebbe mettere di frontealla testa di serie numero uno Frances Tiafoe. Lo statunitense, numero 67 Atp, scenderà in campo domani contro lo sloveno Blaz Rola. Potrebbe quindi trattarsi di un remake del ...