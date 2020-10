Valorant Radiant Cup: risultati Pow3r, Stermy, Hal e Lomba (Di domenica 4 ottobre 2020) La prima giornata della Valorant Radiant Cup si è conclusa ieri sera, ecco i primi risultati di tutti le squadre capitanate da Pow3r, Stermy, Hal e Lomba, scopriamoli insieme Giornata molto importante e interessante quella che ieri si è svolta su Twitch Italia. Quattro dei maggiori streamer italiani: Pow3r, Stermy, Hal e Lomba si sono sfidati nella Valorant Radiant Cup e in questa news andremo a scoprire i risultati della prima giornata. Per ogni informazione sullo svolgimento del torneo vi invitiamo a consultare il nostro articolo di preparazione. Andiamo a scoprire tutti i dettagli e la classifica dopo la prima giornata di questo torneo sponsorizzato da ... Leggi su tuttotek (Di domenica 4 ottobre 2020) La prima giornata dellaCup si è conclusa ieri sera, ecco i primidi tutti le squadre capitanate da, Hal e, scopriamoli insieme Giornata molto importante e interessante quella che ieri si è svolta su Twitch Italia. Quattro dei maggiori streamer italiani:, Hal esi sono sfidati nellaCup e in questa news andremo a scoprire idella prima giornata. Per ogni informazione sullo svolgimento del torneo vi invitiamo a consultare il nostro articolo di preparazione. Andiamo a scoprire tutti i dettagli e la classifica dopo la prima giornata di questo torneo sponsorizzato da ...

italia_esports : RT @tuttoteKit: Valorant Radiant Cup: risultati Pow3r, Stermy, Hal e Lomba #ESports #PC #ValorantRadiantCup… - tuttoteKit : Valorant Radiant Cup: risultati Pow3r, Stermy, Hal e Lomba #ESports #PC #ValorantRadiantCup #tuttotek - Dodoroch : Comunque la chat della VALORANT RADIANT CUP regala certe perle indescrivibili, non so come alcune persone possano v… - itVALORANT : È adesso live la Radiant Cup di #VALORANT! Andate a seguirla su - infoitscienza : Valorant Radiant Cup powered by Vodafone mette faccia a faccia i migliori streamer italiani -