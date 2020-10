"Selvaggina, lo so che poi...", "È un insulto". Gaffe Venier, Selvaggia la gela: scontro su Rai 1 (Di domenica 4 ottobre 2020) Domenica In con Mara Venier ha aperto il talk dedicato a Ballando con le Stelle facendo una Gaffe su Selvaggia Lucarelli: “Selvaggina, no Selvaggina no, Selvaggia, siamo amiche dai. Lo so che poi dici che sono una Selvaggina…”. Pronta la replica della giurata di Ballando: “Lo sai che È un insulto? Marona che devo fare devo già replicare? Devo litigare anche la domenica?”. L'idea della Venier era quella di far fare pace a Selvaggia Lucarelli e Alessandra Mussolini dopo lo scontro nella puntata di Ballando di sabato 3 ottobre. Per la Mussolini i giudici dovrebbero limitarsi soltanto a ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 4 ottobre 2020) Domenica In con Maraha aperto il talk dedicato a Ballando con le Stelle facendo unasuLucarelli: “, nono,, siamo amiche dai. Lo so che poi dici che sono una…”. Pronta la replica della giurata di Ballando: “Lo sai che; un? Marona che devo fare devo già replicare? Devo litigare anche la domenica?”. L'idea dellaera quella di far fare pace aLucarelli e Alessandra Mussolini dopo lonella puntata di Ballando di sabato 3 ottobre. Per la Mussolini i giudici dovrebbero limitarsi soltanto a ...

