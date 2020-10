Covid-19, Ricciardi: “Ora i numeri in ospedale rischiano di superare i precedenti” (Di domenica 4 ottobre 2020) Covid-19, arriva un terribile monito dall’esperto Walter Ricciardi. La seconda ondata si sta facendo molto più seria e ci sarebbe un dato a confermarlo. C’è ancora tempo per invertire la tendenza e rimediare agli errori estivi. Lo assicura Walter Ricciardi, esperto e consulente del ministro della salute, intervenuto quest’oggi ai microfoni a La Repubblica. Fortunatamente … L'articolo Covid-19, Ricciardi: “Ora i numeri in ospedale rischiano di superare i precedenti” proviene da . Leggi su inews24 (Di domenica 4 ottobre 2020)-19, arriva un terribile monito dall’esperto Walter. La seconda ondata si sta facendo molto più seria e ci sarebbe un dato a confermarlo. C’è ancora tempo per invertire la tendenza e rimediare agli errori estivi. Lo assicura Walter, esperto e consulente del ministro della salute, intervenuto quest’oggi ai microfoni a La Repubblica. Fortunatamente … L'articolo-19,: “Ora iindii precedenti” proviene da .

