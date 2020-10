Universal | rinviati di nuovo No Time To Die e Fast & Furious 9

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di sabato 3 ottobre 2020) Siamo al secondo rinvio nel giro di pochi mesi per due film targatiPictures. La situazione ancora incerta riguardo l’ emergenza sanitaria ha spinto la grande casa di produzione Hollywoodiana a rinviare due dei suoi titoli più attesi al 2021. Entrambi, essendo pellicole ad altissimo budget, avranno bisogno di un’ uscita in sala sicura che favorisca i guadagni. Attualmente l’non ha ritenuto opportuno portare in sala i due prodotti per evitare anche forti perdite sul fronte economico. NoTo Die uscirà nelle sale il 2 Aprile 2021, mentre9, a causa di questa riorganizzazione del calendario, slitterà al 28 maggio 2021. Il regista di NoTo Die Cary Joji Fukunaga I grandi ...