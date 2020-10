Traffico Roma del 03-10-2020 ore 09 | 00

Leggi su romadailynews

(Di sabato 3 ottobre 2020)infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono aun servizio realizzato daservizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italianescorrevole sulla rete viaria della capitale un invito alla prudenza per vento forte sulla diramazionenord tra Castelnuovo di Porto èvento forte anche sull’intero tratto della diramazioneSud in pieno svolgimento una manifestazione in Piazza di Montecitorio termine previsto per le 13 proseguono i lavori sul cavalcavia di Viale della Vittoria deviazioni anche per le linee bus 050 14064 per lavori in zona San Giovanni modifiche alla viabilità in via Taranto con ...