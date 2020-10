La Juventus è in isolamento: positivi due membri dello staff (Di sabato 3 ottobre 2020) Secondo quanto si legge nel comunicato diramato dalla stessa società, due membri dello staff della Juventus sarebbero risultati positivi al Covid-19. "Juventus Football Club comunica che, nel corso ... Leggi su globalist (Di sabato 3 ottobre 2020) Secondo quanto si legge nel comunicato diramato dalla stessa società, duedellasarebbero risultatial Covid-19. "Football Club comunica che, nel corso ...

SkySport : ULTIM'ORA JUVENTUS, POSITIVI AL COVID-19 DUE MEMBRI DELLO STAFF LA SQUADRA SI TROVA IN ISOLAMENTO FIDUCIARIO - Corriere : ?? ULTIM'ORA – Non ci sono calciatori positivi - SkyTG24 : Coronavirus, Juventus in isolamento fiduciario: il match con il Napoli non è a rischio - vany_vero_89 : RT @juventusfc: Gruppo squadra in isolamento fiduciario - inipermenku : RT @juventusfc: Gruppo squadra in isolamento fiduciario -