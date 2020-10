La febbre di mio figlio e il cortocircuito delle regole Covid

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 3 ottobre 2020) Giornata istruttiva, ieri, per toccar con mano l’assurdità di certedotazioni degli ospedali. Mio, 14 anni, gira in maglietta, ha preso freddo, mercoledì sera gli è venuta la. Mal di gola, nessun sintomo da Coronavirus. Niente scuola, ovviamente.Giovedì facciamo l’errore di dirlo al pediatra. Da giovedì sera laè passata, il ragazzo sta bene, ma il pediatra dice che senza un tamponenegativo lunedì a scuola non potrà rientrare. Tre giorni senzané sintomi non bastano? No, serve il tampone. L’ho portato all’Umberto I. Ho trovato medici e infermieri che gentili ed efficienti sarebbe dir poco. Per prassi dovrebbero ...