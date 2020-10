Doppio Jorginho su rigore e poker finale Al Chelsea il derby col Crystal Palace

(Di sabato 3 ottobre 2020) Serviva un cambio di marcia in casa, dopo un inizio di stagione non convincente, ed è arrivato. I Blues hanno vinto 4-0 nellondinese contro il. Succede tutto nel secondo tempo. A sbloccare il match è Chilwell, con un tiro di sinistro da centro area. Il radè di Zouma, che svetta su un calcio d’angolo. Tra il 78′ e l’82’,capitalizza due calci diche siglano il 4-0. Ora ilha 7 punti in classifica. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

