Chiesa e Callejon, l’attesa e le ansie di chi ha avuto una promessa (Di domenica 4 ottobre 2020) La sessione estiva che sta per terminare, è stata una delle più complicate di sempre, per i mille motivi che conosciamo. Ma ci sono due situazione che attendono una risposta, quella che chiamano in causa Federico Chiesa e Josè Maria Callejon. Il primo sente ai titoli di coda la sua avventura a Firenze, se ipoteticamente restasse sarebbe molto complicato tenere sotto controllo una situazione che tra l’altro comprende un contratto in scadenza nel 2022. Tra l’altro ha anche rotto abbastanza con l’ambiente, situazione abbastanza normale quando hai deciso di andare alla Juve. Chiesa si aspetta che quella promessa venga mantenuta, sa che i due club hanno un accordo sulle cifre e sulle modalità di pagamento, sa anche che la Juve pensava, sperava e immaginava di poter fare qualche ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 4 ottobre 2020) La sessione estiva che sta per terminare, è stata una delle più complicate di sempre, per i mille motivi che conosciamo. Ma ci sono due situazione che attendono una risposta, quella che chiamano in causa Federicoe Josè Maria. Il primo sente ai titoli di coda la sua avventura a Firenze, se ipoteticamente restasse sarebbe molto complicato tenere sotto controllo una situazione che tra l’altro comprende un contratto in scadenza nel 2022. Tra l’altro ha anche rotto abbastanza con l’ambiente, situazione abbastanza normale quando hai deciso di andare alla Juve.si aspetta che quellavenga mantenuta, sa che i due club hanno un accordo sulle cifre e sulle modalità di pagamento, sa anche che la Juve pensava, sperava e immaginava di poter fare qualche ...

