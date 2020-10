Tumore e malattia rara | bimbo di 5 anni salvato dai medici napoletani

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Ha solo cinqueed è affetto da(sindrome Dicer1) che provoca tumori rari: l’età complica l’intervento ma il team della Chirurgia generale specializzata nella tiroide esegue il non consueto intervento e asporta il nodulo. Ha un nodulo alla tiroide, causato da unache provoca tumori rari, e l’età del paziente, solo cinque, rende complicato l’intervento. Quel nodulo alla tiroide si stava sviluppando stranamente e troppo rapidamente: la scelta migliore era asportare chirurgicamente. Ma tale tipo di intervento è molto complicato in uncosì piccolo. Il Professore GiovConzo, esperto in chirurgia endrocrina e ...

myrtamerlino : 'Violante è l'amore della mia vita, è la #donna che ti fa vedere la forza. Dietro una grande donna spero ci sia un… - CatelliRossella : Calenda e la malattia della moglie: 'Il silenzio colpevolizza chi sta male' - gianluigidellac : RT @myrtamerlino: 'Violante è l'amore della mia vita, è la #donna che ti fa vedere la forza. Dietro una grande donna spero ci sia un uomo v… - giglio_gessica : RT @myrtamerlino: 'Violante è l'amore della mia vita, è la #donna che ti fa vedere la forza. Dietro una grande donna spero ci sia un uomo v… - mattjrphoto : @CarloCalenda dice una cosa verissima. Bisogna palare della malattia, solo cosi si affronta davvero. Lo dico da fig… -

Ultime Notizie dalla rete : Tumore malattia

La nota attrice di Beverly Hills 90210 ha confessato l'intenzione di registrare videomessaggi per i suoi cari, per quando non ci sarà più ...Appuntamento il 2 e 3 ottobre con l’evento organizzato da Fondazione Nibit in collaborazione con il Parker Institute for Cancer Immunotherapy e il World Immunoterapy Council Quali sono stati gli effet ...