Melito. Il sindaco scrive al Prefetto di Napoli: "Più controlli sul territorio oppure mi dimetto" (Di venerdì 2 ottobre 2020) Melito. Nella giornata di oggi, a seguito dei gravi fatti di cronaca verificatisi ieri, il sindaco di Melito Antonio Amente ha inviato una missiva al Prefetto di Napoli Marco Valentini in cui chiede maggiore controllo del territorio delle forze dell'ordine. In caso contrario sarà costretto a dimettersi.

