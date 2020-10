Maltempo, donna annegata all’Isola d’Elba: si è tuffata in mare nonostante fosse agitato (Di venerdì 2 ottobre 2020) Ha deciso di tuffarsi in mare nonostante il forte vento e il mare agitato, ma poco dopo è morta annegata. E’ quanto accaduto nel tardo pomeriggio di oggi a Lido di Capoliveri, sul versante sud dell’Isola d’Elba. Il corpo senza vita di una donna di cui non e’ stato ancora possibile ricostruire l’identità ma che avrebbe un’eta’ compresa fra i 40 e i 50 e’ stato ritrovato da due turisti intorno alle 18. Secondo quanto ricostruito, la vittima era in costume da bagno. Sul posto sono intervenuti carabinieri e Capitaneria di Porto che stanno cercando di ricostruire l’episodio e dare un nome alla vittima. Secondo alcuni testimoni, malgrado il Maltempo, sembra che sul medesimo tratto di spiaggia ci ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 2 ottobre 2020) Ha deciso di tuffarsi inil forte vento e il, ma poco dopo è morta. E’ quanto accaduto nel tardo pomeriggio di oggi a Lido di Capoliveri, sul versante sud dell’Isola d’Elba. Il corpo senza vita di unadi cui non e’ stato ancora possibile ricostruire l’identità ma che avrebbe un’eta’ compresa fra i 40 e i 50 e’ stato ritrovato da due turisti intorno alle 18. Secondo quanto ricostruito, la vittima era in costume da bagno. Sul posto sono intervenuti carabinieri e Capitaneria di Porto che stanno cercando di ricostruire l’episodio e dare un nome alla vittima. Secondo alcuni testimoni, malgrado il, sembra che sul medesimo tratto di spiaggia ci ...

Il cambio di stagione può portare con sé ansia e tristezza, in alcuni casi si tratta invece di una vera e propria condizione chiamata Sindrome Affettiva Stagionale ...

Poteva finire male, molto male. Una madre e suo figlio sono rimasti bloccati in auto in un sottopassaggio allagato a via Settetermini, tra Torre Annunziata e Boscoreale. L'auto è rimasta bloccata in a ...

Poteva finire male, molto male. Una madre e suo figlio sono rimasti bloccati in auto in un sottopassaggio allagato a via Settetermini, tra Torre Annunziata e Boscoreale. L'auto è rimasta bloccata in a ...