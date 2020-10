Lazio, Caicedo può partire: piace anche in Italia (Di venerdì 2 ottobre 2020) Da grande protagonista della scorsa stagione a probabile partente. Felipe Caicedo può dire addio alla Lazio Da idolo e fomentatore per lo scudetto a gregario. Felipe Caicedo va avanti a testa bassa come se niente fosse. Con l’Atalanta, titolare all’improvviso per l’infortunio di Correa nel riscaldamento, ha segnato un gol entrando con tutto il pallone dentro la porta. La prestazione resta, anche se l’ecuadoriano continua ad essere sulla lista dei partenti. Sono stati lui e il suo procuratore che hanno portato la squadra del Qatar che ha offerto soldi, circa 3-4 milioni più un bello stipendio di oltre 3 milioni per almeno tre anni. Si sono affacciati anche club Italiani come il Verona, il Genoa e la Sampdoria, ma lui è ancora a Formello. ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 2 ottobre 2020) Da grande protagonista della scorsa stagione a probabile partente. Felipepuò dire addio allaDa idolo e fomentatore per lo scudetto a gregario. Felipeva avanti a testa bassa come se niente fosse. Con l’Atalanta, titolare all’improvviso per l’infortunio di Correa nel riscaldamento, ha segnato un gol entrando con tutto il pallone dentro la porta. La prestazione resta,se l’ecuadoriano continua ad essere sulla lista dei partenti. Sono stati lui e il suo procuratore che hanno portato la squadra del Qatar che ha offerto soldi, circa 3-4 milioni più un bello stipendio di oltre 3 milioni per almeno tre anni. Si sono affacciaticlubni come il Verona, il Genoa e la Sampdoria, ma lui è ancora a Formello. ...

