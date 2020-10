Sindaco di Roma, Zingaretti: “No alla Raggi, i dirigenti del Pd si facciano avanti” (Di venerdì 2 ottobre 2020) Il segretario Nicola Zingaretti sprona il Pd a trovare il candidato giusto per la corsa a Sindaco di Roma. Nessun accordo con la Raggi. Roma – Nicola Zingaretti, segretario del Pd, è intervenuto a un dibattito al Festival delle Città dell’Ali, in merito alla candidatura di centrosinistra a Sindaco di Roma. Zingaretti: “dirigenti del Pd si facciano avanti” “Faccio appello alla classe dirigente di sentire anche il dovere etico e civile di dare a questa Capitale l’opportunità di essere la riscossa del riformismo italiano. Il Sindaco sarà una delle poche certezze per i prossimi 5 ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 2 ottobre 2020) Il segretario Nicolasprona il Pd a trovare il candidato giusto per la corsa adi. Nessun accordo con la– Nicola, segretario del Pd, è intervenuto a un dibattito al Festival delle Città dell’Ali, in meritocandidatura di centrosinistra adi: “del Pd siavanti” “Faccio appelloclasse dirigente di sentire anche il dovere etico e civile di dare a questa Capitale l’opportunità di essere la riscossa del riformismo italiano. Ilsarà una delle poche certezze per i prossimi 5 ...

DaniloToninelli : @virginiaraggi è la candidata a sindaco di Roma del @Mov5Stelle alle prossime elezioni amministrative. Fantomatici… - RadioRadicale : Intervista a Paolo Ciani (@ROMA_News) candidato alla carica di Sindaco di #Roma per @demosolidale - Mov5Stelle : PIANO CONTRO LA RICANDIDATURA DI VIRGINIA? UNA #FAKENEWS! Contrariamente a quanto affermato oggi da organi di stam… - enanias : RT @janavel7: Sbaglio, o il Pd a Roma non ha la minima idea di chi candidare a Sindaco ? - MauroCapozza : RT @janavel7: Sbaglio, o il Pd a Roma non ha la minima idea di chi candidare a Sindaco ? -