Parolin: "Con Pompeo incontro positivo, ma le posizioni sulla Cina rimangono distanti"

Il cardinale commenta l'incontro di oggi col segretario di Stato Usa. «Sull'Accordo con la Cina rivendichiamo una scelta ragionata e voluta dal Papa». «Nessuna coincidenza tra il ritorno di Pell e il caso Becciu»

