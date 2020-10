No | Giuseppe Conte non ha uno stipendio annuo lordo superiore al 1 milione di euro

Leggi su facta.news

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Il 1 ottobre 2020 su Facebook è stata pubblicata una foto del presidente del Consiglioaccompagnata da un testo in cui si sostiene che il suosarebbe pari a di «1.207.391,00».Questa notizia è falsa. Andiamo con ordine. Post pubblicato su Facebook il 1 ottobre 2020 – Notizia falsaCome riportato nella sezione amministrazione trasparente sul sito ufficiale del governo, l’attuale compenso spettante al presidente del Consiglio italiano è di 88.353,98lordi all’anno. L’importo previsto dalla legge n. 418 del 1999 risulta in realtàe pari a 110.442,48lordi annui, ma nel 2018 per scelta dello stesso, ...