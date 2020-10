Francia, i convocati di Deschamps per la Uefa Nations League: c’è Rabiot (Di giovedì 1 ottobre 2020) Il Commissario Tecnico della Francia Didier Deschamps ha diramato dalla lista dei convocati per l’amichevole con l’Ucraina (martedì 7 ottobre) e per i match di Uefa Nations League contro Portogallo (11 ottobre) e Croazia (14 ottobre). Presente anche il centrocampista della Juventus Adrien Rabiot. Di seguito la lista dei convocati. Portieri: Lloris (Tottenham), Maignan (Lille), Mandanda (OM)Difensori: Digne (Everton), Kimpembé (PSG), L.Hernandez (Bayern Monaco), Lenglet (Barcellona), Varane (Real Madrid), Dubois (Lione), Upamecano (Lipsia), Pavard (Bayern Monaco)Centrocampisti: Camavinga (Rennes), Kanté (Chelsea), Nzonzi (Rennes), Rabiot (Juventus), Pogba (Manchester United), Tolisso (Bayern ... Leggi su sportface (Di giovedì 1 ottobre 2020) Il Commissario Tecnico dellaDidierha diramato dalla lista deiper l’amichevole con l’Ucraina (martedì 7 ottobre) e per i match dicontro Portogallo (11 ottobre) e Croazia (14 ottobre). Presente anche il centrocampista della Juventus Adrien. Di seguito la lista dei. Portieri: Lloris (Tottenham), Maignan (Lille), Mandanda (OM)Difensori: Digne (Everton), Kimpembé (PSG), L.Hernandez (Bayern Monaco), Lenglet (Barcellona), Varane (Real Madrid), Dubois (Lione), Upamecano (Lipsia), Pavard (Bayern Monaco)Centrocampisti: Camavinga (Rennes), Kanté (Chelsea), Nzonzi (Rennes),(Juventus), Pogba (Manchester United), Tolisso (Bayern ...

sportface2016 : #calcio #Francia, i convocati del Ct #Deschamps per le prossime sfide di #uefanationsleague: presente anche… - sportli26181512 : Francia, i convocati per la Nations League: solo Rabiot tra gli 'italiani': Il ct della Francia Didier Deschamps ha… - Tommy_JP_91 : @MinutemanItaly Per me la Francia deve decidere in fretta da che parte stare. Poi sarà l'impressione di un ignorant… -

Ultime Notizie dalla rete : Francia convocati Francia, i convocati di Deschamps per la Nations League: c'è il bianconero Rabiot TUTTO mercato WEB Francia, i convocati di Deschamps per la Uefa Nations League: c’è Rabiot

Il Commissario Tecnico della Francia Didier Deschamps ha diramato dalla lista dei convocati per l’amichevole con l’Ucraina (martedì 7 ottobre) e per i match di Uefa Nations League contro Portogallo ...

Adrien Rabiot si consola con la nazionale

Il commissario tecnico della Francia, Didier Deschamps, ha convocato 24 elementi per le gare con Ucraina e Portogallo del 7 e dell’11 ottobre. Tra i chiamati anche lo juventino Rabiot, nell'occhio del ...

Il Commissario Tecnico della Francia Didier Deschamps ha diramato dalla lista dei convocati per l’amichevole con l’Ucraina (martedì 7 ottobre) e per i match di Uefa Nations League contro Portogallo ...Il commissario tecnico della Francia, Didier Deschamps, ha convocato 24 elementi per le gare con Ucraina e Portogallo del 7 e dell’11 ottobre. Tra i chiamati anche lo juventino Rabiot, nell'occhio del ...