Buche a Vigna Clara che minano l’incolumità dei residenti

(Di giovedì 1 ottobre 2020) La situazione di degrado che caratterizza alcuni marciapiedi dipreoccupa molteplici: ”Ho scelto di vivere in questa zona più di vent’anni fa, quando i problemi di degrado non esistevano e la manutenzione delle strade, dei parchi o delle piazze era ordinaria. Oggi, in alcune zone del quartiere, ho paura a camminare sul marciapiede ed inciampare in una delleche occupano l’asfalto”, afferma, nel pomeriggio nel pomeriggio di Lunedi 28 Settembre, un’anziana signora residente nei pressi di Parco Bellonni. Le problematiche del quartiere sono molte. Ad avvalorare quanto dichiarato dalla signora emerge la situazione visibilmente deteriorata dei marciapiedi e dell’asfalto di Via Girolamo Belloni e di Piazza Giuochi Delfici, i quali, si presentano con parte ...