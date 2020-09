Tottenham-Chelsea | Mourinho spiega la lite con Lampard

Leggi su itasportpress

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Franke Joséhanno condiviso tante vittorie insieme ale ora si ritrovano avversari in panchina. I due si sono affrontati pochi giorni fa durante il match di Carabao Cup vinto ai rigori dagli Spurs.LACONcaption id="attachment 1029679" align="alignnone" width="300"(Getty Images)/captionIl match più che per il risultato è passato alla ribalta della cronaca per due episodi. Il primo è stato il singolare 'bisogno' di Dier che durante il match si è assentato per poi essere ripreso da Mou negli spogliatoi, mentre il secondo è stato il diverbio tra lo Special One e Lamps. I due hanno parlato animosamente a bordocampo e dopo il ...