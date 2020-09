Strade, la Provincia prosegue i lavori di messa in sicurezza a San Valentino e Nocera Inferiore (Di mercoledì 30 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Proseguono i lavori di miglioramento della sicurezza stradale nell’Agro Nocerino Sarnese, in particolare sulla SP 6, sulla SP 384, sulla SP 494 e sulla SP 298, nei comuni di San Valentino Torio e Nocera Inferiore, per un importo complessivo di un milione di euro. “Gli interventi – dichiara il Presidente della Provincia, Michele Strianese – consegnati a metà settembre, sono già stati realizzati al 60%. Si tratta di lavori di ripristino e messa in sicurezza della sede stradale, in particolare consistono nella sostituzione di conglomerati bituminosi ammalorati, nel ripristino di sistemi di ritenuta (barriere di sicurezza) e nel ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 30 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Proseguono idi miglioramento dellastradale nell’Agro Nocerino Sarnese, in particolare sulla SP 6, sulla SP 384, sulla SP 494 e sulla SP 298, nei comuni di SanTorio e, per un importo complessivo di un milione di euro. “Gli interventi – dichiara il Presidente della, Michele Strianese – consegnati a metà settembre, sono già stati realizzati al 60%. Si tratta didi ripristino eindella sede stradale, in particolare consistono nella sostituzione di conglomerati bituminosi ammalorati, nel ripristino di sistemi di ritenuta (barriere di) e nel ...

Grazia_MB : RT @MauroMolinaroli: L’itinerario della medievale via degli Abati parte da #Pavia, e termina a #Pontremoli in provincia di Massa Carrara. I… - Cordeli11870198 : RT @omero_tignoso: @marcomoltomale Se passi anche dalla provincia di pavia e pavia citta, vedrai che schifo di strade vedi, ma li non ci va… - LaSiritide : #Carabinieri 30/09/2020 - Potenza e provincia: Controlli sulle strade. I Carabinieri denunciano 15 persone all'A.G… - LaSiritide : #Carabinieri #Potenza 30/09/2020 - Potenza e provincia: Controlli sulle strade. I Carabinieri denunciano 15 persone… - Bizzaalex : RT @MauroMolinaroli: L’itinerario della medievale via degli Abati parte da #Pavia, e termina a #Pontremoli in provincia di Massa Carrara. I… -

Ultime Notizie dalla rete : Strade Provincia Emergenza meteo: lavori della Provincia su tutta la rete viaria SalernoToday Campania, ordinanza blocca movida. Per confeserciti duro colpo operatori settore

Stretta sulla movida, servira a poco vietare l’asporto di alcolici dice il presidente provinciale di Fipe Confesercenti Salerno. Noi rispettiamo le regole dice Mario Ventura a dimostrarlo il fatto che ...

Tutto pronto per il passaggio del Giro d'Italia: l'elenco delle strade chiuse e i divieti

Emanate due ordinanze che modificano la normale viabilità in occasione del passaggio dei ciclisti. Il Comune ai palermitani: "Usate poco la macchina e privilegiate i mezzi pubblici". Cosa cambia ...

Stretta sulla movida, servira a poco vietare l’asporto di alcolici dice il presidente provinciale di Fipe Confesercenti Salerno. Noi rispettiamo le regole dice Mario Ventura a dimostrarlo il fatto che ...Emanate due ordinanze che modificano la normale viabilità in occasione del passaggio dei ciclisti. Il Comune ai palermitani: "Usate poco la macchina e privilegiate i mezzi pubblici". Cosa cambia ...