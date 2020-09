Presentazione del Huawei Mate 40 il 22 ottobre ma ci sono alcuni dubbi (Di mercoledì 30 settembre 2020) Per quando è prevista la Presentazione del Huawei Mate 40? Quest’oggi 30 settembre raccogliamo un’indiscrezione ufficiosa sull’imminente lancio che già da tempo era stato collocato nel mese di ottobre. In queste ore sarebbe stata pure identificata la data del 22 come quella reale per il reveal del nuovo top di gamma. ll giovane ma già noto leaker Teme su Twitter, solo pochi minuti fa, ha lanciato la sua indiscrezione parlando di lancio programmato per il prossimo 22 ottobre. A dire la verità e come evidenziato anche nel cinguettio qui riportato, l’informatore fa riferimento solo al modello Mate 40 Pro nella sua versione 5G ma è assurdo pensare che nel corso dell’evento non ci sia spazio anche per le altre varianti. Va ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 30 settembre 2020) Per quando è prevista ladel40? Quest’oggi 30 settembre raccogliamo un’indiscrezione ufficiosa sull’imminente lancio che già da tempo era stato collocato nel mese di. In queste ore sarebbe stata pure identificata la data del 22 come quella reale per il reveal del nuovo top di gamma. ll giovane ma già noto leaker Teme su Twitter, solo pochi minuti fa, ha lanciato la sua indiscrezione parlando di lancio programmato per il prossimo 22. A dire la verità e come evidenziato anche nel cinguettio qui riportato, l’informatore fa riferimento solo al modello40 Pro nella sua versione 5G ma è assurdo pensare che nel corso dell’evento non ci sia spazio anche per le altre varianti. Va ...

ActionAidItalia : Come si affronta un'emergenza sismica? Abbiamo raccolto proposte di cittadini, esperti, istituzioni su prevenzione… - virginiaraggi : Ho partecipato alla presentazione della campagna per la Festa dei Nonni, promossa dalla Fondazione Senior Italia, c… - virginiaraggi : Ieri ho partecipato alla conferenza stampa di presentazione del Prix Italia 2020, che anche quest’anno Roma ha l’on… - Mania48Mania53 : RT @saraosalvatore: Siamo arrivati al punto di non ritorno. Mancano 15gg alla presentazione del piano per il recovery fund ed il governo é… - TUTTOB1 : Monza, oggi la presentazione del Boa -

Ultime Notizie dalla rete : Presentazione del Oggi la presentazione del libro "Piccola russa" Vivere Jesi Manchester City, che gaffe: sul sito si può vincere la maglia autografata di Koulibaly!

Semplice errore o meno non è dato saperlo, ma ciò che è successo sul sito dei Citizens è davvero strano. Nel giorno della presentazione del nuovo rinforzo Ruben Dias, alla corte di Pep Guardiola per ...

Avviso pubblico di presentazione candidature per la nomina di componenti del collegio sindacale di ASE S.p.A.

Il Comune di Manfredonia indice Avviso Pubblico per la manifestazione d’interesse da parte di soggetti esterni alla società ASE S.p.A. che intendono presentare la propria candidatura per la nomina a ...

Semplice errore o meno non è dato saperlo, ma ciò che è successo sul sito dei Citizens è davvero strano. Nel giorno della presentazione del nuovo rinforzo Ruben Dias, alla corte di Pep Guardiola per ...Il Comune di Manfredonia indice Avviso Pubblico per la manifestazione d’interesse da parte di soggetti esterni alla società ASE S.p.A. che intendono presentare la propria candidatura per la nomina a ...