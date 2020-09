Libero: il Napoli terza rosa più ricca della Serie A. L’Inter supera la Juventus (Di mercoledì 30 settembre 2020) Libero va su Trasnfermarkt e fa il conto di quanto valgano le rose della Serie A. E scopre due cose: che il Napoli è la terza rosa della Serie A e che l’Inter ha superato la Juventus. Si sofferma soprattutto su questo aspetto. Un anno fa, la rosa in mano a quest’ultimo pesava 864 milioni mentre quella a disposizione di Conte valeva 615 milioni. Ora la Juve vale 683 milioni contro 707 dell’Inter: 24 di differenza. La prima è calata di 180 milioni, un -21% giustificabile con l’età media elevata che ha portato ad una svalutazione di un maggior numero di cartellini, mentre l’Inter è cresciuta del 15%, ovvero di 91 milioni. Inter ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 30 settembre 2020)va su Trasnfermarkt e fa il conto di quanto valgano le roseA. E scopre due cose: che ilè laA e che l’Inter hato la. Si sofferma soprattutto su questo aspetto. Un anno fa, lain mano a quest’ultimo pesava 864 milioni mentre quella a disposizione di Conte valeva 615 milioni. Ora la Juve vale 683 milioni contro 707 dell’Inter: 24 di differenza. La prima è calata di 180 milioni, un -21% giustificabile con l’età media elevata che ha portato ad una svalutazione di un maggior numero di cartellini, mentre l’Inter è cresciuta del 15%, ovvero di 91 milioni. Inter ...

