Il Senato si ferma per i due senatori del M5S positivi al Coronavirus

Si fermano oggi i lavori del Senato. In particolare, sconvocate tutte le commissioni, la Giunta delle elezioni e delle immunità del Senato prevista alle 12 e il Consiglio di presidenza in programma nel pomeriggio. Le misure sono state disposte da Palazzo Madama per prudenza, dopo che due Senatori del M5s sono risultati positivi al Coronavirus La prima seduta a saltare era stata quella della Commissione Bilancio del Senato, che avrebbe dovuto avviare le votazioni sul dl agosto, e' stata sconvocata. Il presidente Daniele Pesco dovra' sottoporsi al tampone poiche' due Senatori M5s sono risultato positivi al Covid e per tale ragione tutti i Senatori pentastellati dovranno eseguire l'esame del tampone.

