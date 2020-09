‘Gf Vip 5’, Fulvio Abbate dopo l’eliminazione: “Prima o poi si scanneranno tutti, lì dentro”. E si scaglia contro Franceska Pepe, Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini (Di mercoledì 30 settembre 2020) Ieri sera, il Gf Vip 5 ha avuto il primo eliminato di questa edizione, Fulvio Abbate. Lo scrittore non è riuscito a battere Franceska Pepe, Adua Del Vesco e Massimiliano Morra, dovendo così abbandonare la Casa. Il pubblico si è diviso su questo personaggio: c’è chi lo ha ritenuto saggio e chi, invece, lo classificava tra i peggiori del programma. Eppure, Abbate è oggi fuori dal reality ed ha rilasciato la sua prima intervista a Radio Radio. In realtà, una busta fortunata avrebbe potuto annullare la sua eliminazione, ma così non è stato e di questo ne è contento lo scrittore: Ho temuto di essere ripescato e di tornare tra le nutrie, questo è stato un timore immenso. A parte alcune persone che porto nel cuore, come Patrizia De ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 30 settembre 2020) Ieri sera, il Gf Vip 5 ha avuto il primo eliminato di questa edizione,. Lo scrittore non è riuscito a battere, Adua Del Vesco e Massimiliano Morra, dovendo così abbandonare la Casa. Il pubblico si è diviso su questo personaggio: c’è chi lo ha ritenuto saggio e chi, invece, lo classificava tra i peggiori del programma. Eppure,è oggi fuori dal reality ed ha rilasciato la sua prima intervista a Radio Radio. In realtà, una busta fortunata avrebbe potuto annullare la sua eliminazione, ma così non è stato e di questo ne è contento lo scrittore: Ho temuto di essere ripescato e di tornare tra le nutrie, questo è stato un timore immenso. A parte alcune persone che porto nel cuore, come Patrizia De ...

