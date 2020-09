FORMAZIONI Lazio Atalanta | le scelte degli allenatori

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Ecco leufficialiper il match valido per il recupero della 1ª giornata di Serie A 2020/21:Ecco gli schieramenti ufficiali di, match valido per il recupero della 1ª giornata di Serie A 2020/2021.(3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile. Allenatore: Simone Inzaghi(3-4-2-1):(3-4-1-2) Sportiello; Toloi, Palomino, Dijmsiti; Hateboer, Pasalic, Freuler, Gosens; Malinovskyi; Gomez, Zapata. Allenatore: Gasperini Leggi su Calcionews24.com

OfficialSSLazio : #PrimaveraTIMCup ?? Tra dieci minuti il calcio d’inizio di #NapoliLazio Le formazioni ufficiali ??… - laziopress : Lazio-Atalanta, le formazioni ufficiali - SPress24 : Formazioni Ufficiali Lazio-Atalanta - Mediagol : #SerieA, #Lazio-#Atalanta: Inzaghi non cambia, Gasp lascia fuori uno dei suoi big. Le #formazioniufficiali - AquilottoEddy : RT @OfficialSSLazio: #PrimaveraTIMCup ?? Tra dieci minuti il calcio d’inizio di #NapoliLazio Le formazioni ufficiali ?? -

Ultime Notizie dalla rete : FORMAZIONI Lazio

La partita tra Lazio e Atalanta è il recupero della prima giornata della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla. Torna la Serie A TIM con un turno infrasettimanale che si prospetta da ...Le formazioni ufficiali di Lazio-Atalanta del 30 settembre 2020: incontro valevole per il recupero della prima giornata di Serie A, calcio d'inizio alle 20.45.