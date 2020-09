Fifa 21 | da oggi disponibile la Web App di FUT

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Si potrà scaricare del 30 di settembre la Web App di FUT, l’app dedicata ai giocatori delUltimate Team. Come lo stesso Ea Sports ha annunciato si tratta di un aggiornamento per Ios e Android della versione precedente con contenuti inediti. Fut Web App anticipa di una decina di giorni21, che uscirà il 9 ottobre. Per poter dunque usufruire dell’accesso anticipato alla Web App sarà necessario avere un account regolare FUT e un clubUltimate Team creato prima del 1 agosto 2020. Così sarà anche possibile riscattare in anticipo rispetto all’uscita di21 dei crediti e i più fortunati riusciranno ad averne oltre 20 mila entro il 9 ottobre. L'articolo proviene da Nuova Società.

La Web App di FIFA 21 è disponibile da oggi, per questo motivo oggi vogliamo spiegarvi come funziona, e quali ricompense vi attendono!Il team di sviluppo non ha diffuso info in merito a PS4, mentre su Xbox One è già possibile effettuare il pre-download completo dei dati di gioco dello sportivo già da alcune giornate. Vi ricordiamo c ...