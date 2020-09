Ex Ilva, Patuanelli convoca Sindacati e Invitalia (Di mercoledì 30 settembre 2020) (Teleborsa) – E’ previsto per domani, giovedì 1 ottobre, al Ministero dello Sviluppo Economico un incontro sull’ex-Ilva. Il Ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, ha convocato, alle ore 15, Sindacati e rappresentanti di Invitalia. Al momento, dunque, tregua armata sul dossier che, nelle ultime ore, è tornato sotto i riflettori dopo che nei giorni scorsi i Sindacati avevano denunciato “un silenzio assordante e inaccettabile” da parte del Governo. “Ad oggi non si capisce su quali basi possa essere avviato un confronto sul futuro dell’ex Ilva – hanno sottolineato i Sindacati nelle scorse ore – perché non abbiamo nessun elemento né industriale, né ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 30 settembre 2020) (Teleborsa) – E’ previsto per domani, giovedì 1 ottobre, al Ministero dello Sviluppo Economico un incontro sull’ex-. Il Ministro dello Sviluppo economico, Stefano, hato, alle ore 15,e rappresentanti di. Al momento, dunque, tregua armata sul dossier che, nelle ultime ore, è tornato sotto i riflettori dopo che nei giorni scorsi iavevano denunciato “un silenzio assordante e inaccettabile” da parte del Governo. “Ad oggi non si capisce su quali basi possa essere avviato un confronto sul futuro dell’ex– hanno sottolineato inelle scorse ore – perché non abbiamo nessun elemento né industriale, né ...

Il Ministro Patuanelli "desidera incontrare i rappresentanti" delle "Segreterie Nazionali" di Fiom, Fim e Uilm in relazione alla vertenza "ex-Ilva-Ami". Lo si legge nella lettera elettronica inviata a ...

