Cda Stellantis, sindacati delusi (Di mercoledì 30 settembre 2020) sindacati contro Fca per la composizione del Cda di Stellantis. "Si tratta di un'occasione persa, l'idea di avere un componente rappresentante dei lavoratori era stata avanzata proprio da Fca". A poche ore dalla presentazione del Cda del colosso Stellantis, che nascerà dalla fusione tra Fca e Psa, arrivano le prime polemiche da parte dei sindacati. Le sigle lamentano uno scarso coinvolgimento nel processo per la formazione del Consiglio di Amministrazione. Cda Stellantis, la scelta di Fca Il nodo sarebbe legato alla nomina di Fiona Clare Cicconi. L'esperta in risorse umane arriva da Astra-Zeneca, colosso farmaceutico venuto alla ribalta in questi mesi per la corsa al vaccino contro il coronavirus. Cicconi ricoprirà il ruolo di rappresentante dei ...

