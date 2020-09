Caso AresGate: chi è l’attrice scomparsa svelata da Lory Del Santo (Di mercoledì 30 settembre 2020) Il Caso Ares Gate, svelato al Grande Fratello Vip 5, per ora, è stato archiviato da Mediaset ma il web continua a parlarne e scavare nel passato dei protagonisti. Dopo il famoso post del 2016 di Adua Del Vesco, citato da Selvaggia Lucarelli, un altro mistero è legato ad una certa attrice scomparsa. L’attrice scomparsa svelata da Lory Del Santo A fare questa rivelazione fu Lory Del Santo a Mattino Cinque. La soubrette parlò di un’attrice che mandò a Roma a fare un provino e poi scomparve dopo aver aver cambiato nome: “Quando io stavo preparando The Lady la mia migliore attrice – che poi non ha più fatto The Lady – l’ho mandata a Roma per fare un provino per le stesse fiction che hanno ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 30 settembre 2020) IlAres Gate, svelato al Grande Fratello Vip 5, per ora, è stato archiviato da Mediaset ma il web continua a parlarne e scavare nel passato dei protagonisti. Dopo il famoso post del 2016 di Adua Del Vesco, citato da Selvaggia Lucarelli, un altro mistero è legato ad una certa attrice. L’attricedaDelA fare questa rivelazione fuDela Mattino Cinque. La soubrette parlò di un’attrice che mandò a Roma a fare un provino e poi scomparve dopo aver aver cambiato nome: “Quando io stavo preparando The Lady la mia migliore attrice – che poi non ha più fatto The Lady – l’ho mandata a Roma per fare un provino per le stesse fiction che hanno ...

