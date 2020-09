Serie A, Genoa-Torino rinvio certo ma si teme stop anche per Juve-Napoli (Di martedì 29 settembre 2020) Il rinvio di Genoa-Torino sembra scontato dopo il focolaio venuto alla luce ieri nel club ligure. Ma anche Juventus-Napoli è a rischio qualora nelle prossime ore dovesse venir fuori che qualche calciatore campano risulti positivo. Ma si tratta di ipotesi legate inevitabilmente ai test molecolari in corso a Napoli -come riporta Gazzetta.it-. Il guaio è che per escludere il contagio bisognerà comunque aspettare il secondo tampone, a 48 ore dalla partita con la Juve, quindi venerdì, come previsto dal nuovo protocollo battezzato proprio la scorsa settimana dal Comitato Tecnico/Scientifico dopo la richiesta della Figc di ridurre i tamponi. Domani ci sarà un Consiglio straordinario in Lega per valutare nel caso in cui ... Leggi su itasportpress (Di martedì 29 settembre 2020) Ildisembra scontato dopo il focolaio venuto alla luce ieri nel club ligure. Mantus-è a rischio qualora nelle prossime ore dovesse venir fuori che qualche calciatore campano risulti positivo. Ma si tratta di ipotesi legate inevitabilmente ai test molecolari in corso a-come riporta Gazzetta.it-. Il guaio è che per escludere il contagio bisognerà comunque aspettare il secondo tampone, a 48 ore dalla partita con la, quindi venerdì, come previsto dal nuovo protocollo battezzato proprio la scorsa settimana dal Comitato Tecnico/Scientifico dopo la richiesta della Figc di ridurre i tamponi. Domani ci sarà un Consiglio straordinario in Lega per valutare nel caso in cui ...

