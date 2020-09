Reggiana-Monopoli in tv: data, orario e diretta streaming secondo turno Coppa Italia 2020/2021 (Di martedì 29 settembre 2020) Reggiana-Monopoli è una sfida valida per il secondo turno della Coppa Italia 2020/2021: ecco le informazioni sulla diretta tv e streaming della sfida e su data e orario per seguirla live. Al Mapei Stadium si fronteggeranno gli emiliani, che giocheranno per la prima volta all’interno della competizione e i pugliesi, che all’interno del primo turno hanno eliminato di misura il Modena grazie alla rete di Paolucci. La vincente sfiderà al terzo turno la vincente di Cosenza-Alessandria. Calcio d’inizio fissato per le ore 18:00 di mercoledì 30 settembre, diretta tv non prevista e di conseguenza ... Leggi su sportface (Di martedì 29 settembre 2020)è una sfida valida per ildella: ecco le informazioni sullatv edella sfida e super seguirla live. Al Mapei Stadium si fronteggeranno gli emiliani, che giocheranno per la prima volta all’interno della competizione e i pugliesi, che all’interno del primohanno eliminato di misura il Modena grazie alla rete di Paolucci. La vincente sfiderà al terzola vincente di Cosenza-Alessandria. Calcio d’inizio fissato per le ore 18:00 di mercoledì 30 settembre,tv non prevista e di conseguenza ...

