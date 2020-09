Per i 70 anni di Renato Zero su Canale 5 arriva in esclusiva 'Zero il Folle' (Di martedì 29 settembre 2020) Alla vigilia del 70esimo compleanno di Renato Zero , 30 settembre,, in esclusiva in prima serata su Canale 5 arriva 'Zero il Folle'. Una serata evento con le immagini dei due incredibili concerti sold ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 29 settembre 2020) Alla vigilia del 70esimo compleanno di, 30 settembre,, inin prima serata suil'. Una serata evento con le immagini dei due incredibili concerti sold ...

borghi_claudio : Lavoro con Salvini da anni. Non mi ha mai deluso. Stessa cosa per Alberto. Succederà? Possibile. Cosa farò quando s… - matteosalvinimi : #Salvini: Ho una figlia di 7 anni e un figlio di 17 anni, sto lavorando per fare in modo che i nostri ragazzi riman… - lauraboldrini : #NinaBahinskaya, 73 anni. Non ha avuto paura di piazzarsi davanti a un blindato per fermarlo. È sempre in prima fi… - sempreciro : Poi ha concluso, categorico 'Spero che passino presto questi 14 anni, che equivalgono a 168 mesi o 5110 giorni, per… - FabrizioSapia : @enzolampard Restiamo seri, non facciamoci ridere appresso. 20 milioni per un difensore di 31 anni, per quanto for… -