Maestra avvelena 25 bambini dell' asilo con il nitrato di sodio per vendetta | condannata a morte

È stata condannata a morte in Cina. La donna ha messo del nitrito di sodio nella colazione degli alunni seguiti da una sua collega per vendetta dopo un litigio ...

(ANSA) - ROMA, 29 SET - Una maestra di una scuola materna cinese è stata condannata a morte per aver avvelenato 25 bambini e averne ucciso uno.

(ANSA) - ROMA, 29 SET - Una maestra di una scuola materna cinese è stata condannata a morte per aver avvelenato 25 bambini e averne ucciso uno.