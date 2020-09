Conte: "Mercato? Non vedo l'ora che finisca. Inzaghi malato come me" (Di martedì 29 settembre 2020) Sta facendo molto bene, sono Contento per Pippo, per quanto fatto nella passata stagione e quanto sta facendo in questo avvio di stagione ". Così il tecnico dell' Inter , Antonio Conte , alla vigilia ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 29 settembre 2020) Sta facendo molto bene, sononto per Pippo, per quanto fatto nella passata stagione e quanto sta facendo in questo avvio di stagione ". Così il tecnico dell' Inter , Antonio, alla vigilia ...

FBiasin : #Conte -Sono duro con me stesso e dimentico di godermi il percorso fatto -Mercato? Conosciamo la situazione. Siamo… - marifcinter : Le risposte di Conte sono frutto di una rinnovata (e buona) strategia comunicativa. Via dalle polemiche, no comment… - zazoomblog : Inter Conte: «Inzaghi malato come me. Mi auguro una cosa dal mercato» - #Inter #Conte: #«Inzaghi #malato - napolista : Conte: “Inzaghi sta facendo bene, il mercato mina la serenità dei giocatori” L’allenatore ha presentato la gara col… - calciomercatoit : ???#BeneventoInter - la conferenza di #Conte: 'Non vedo l'ora finisca il mercato' -

Ultime Notizie dalla rete : Conte Mercato Conte: “Mercato? Non vedo l'ora che finisca. Inzaghi malato come me” Corriere dello Sport Inter, Conte "Numericamente siamo piú protetti in mezzo al campo"

Lo ha detto il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, alla vigilia della trasferta di campionato ... "Noi allenatori non vediamo l'ora che finisca questo periodo di mercato: é inevitabile che finchê é ...

Inter, Conte “Numericamente siamo più protetti in mezzo al campo”

MILANO (ITALPRESS) – “Sta facendo molto bene, sono contento per Pippo, per quanto fatto nella passata stagione e quanto stanno facendo in ...

Lo ha detto il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, alla vigilia della trasferta di campionato ... "Noi allenatori non vediamo l'ora che finisca questo periodo di mercato: é inevitabile che finchê é ...MILANO (ITALPRESS) – “Sta facendo molto bene, sono contento per Pippo, per quanto fatto nella passata stagione e quanto stanno facendo in ...