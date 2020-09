Benevento-Inter | rivedi la conferenza stampa di Antonio Conte VIDEO

Leggi su sportface

(Di martedì 29 settembre 2020) “Mercato? A queste domande devono rispondere i dirigenti. Non vedo l’ora che finisca perché è inevitabile che finché è aperto, la notizia vera o falsa può portare poca serenità nei calciatori. Cinque sostituzioni? Non voglio entrare nella polemica, c’è un regolamento e ogni allenatore deve adeguarsi“. Mai scontato come al solito, allenatore dell’, alla vigilia del match contro il. E sul match del Vigorito: “Ci aspettiamo una partita tosta, sotto tutti i punti di vista – ha spiegato – Ilha fatto un campionato importante in Serie B. Si tratta di una partita insidiosa. Contro la Sampdoria, hanno dimostrato carattere e sono riusciti a rimontare una partita con ...