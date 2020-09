Aboliamo il regolamento di Dublino e togliamo ai ministri degli Interni le politiche migratorie

(Di martedì 29 settembre 2020) Un prodotto tossico ha invaso l’Europa. Esso ha provocato intolleranze, sentimenti incontrollati di paura, reazioni violente e aggressività. Il prodotto tossico si chiama “disinformazione” o manipolazione delle informazioni e riguarda le trasmigrazioni che passano dal continente africano – per decenni devastato anche dagli europei – al continente europeo, ma coinvolge anche l’America Latina, l’Asia e l’Oceania. Queste trasmigrazioni hanno reso drammaticamente desueta la Convenzione di Ginevra «per la protezione delle persone civili in tempo di guerra» che appare ora inefficace di fronte alle nuove ragioni che costringono persone a fuggire da guerre, disastri ambientali e violenze tribali, e ildi. Ci sono nel mondo più di sedici milioni di rifugiati di cui i ...

Ultime Notizie dalla rete : Aboliamo regolamento

Linkiesta.it

Riprende ufficialmente l’attività venatoria in provincia di Cremona. La materia è delicata e porta con sé differenti visioni. Va sottolineato che nell’aprile del 2019 l’amministrazione comunale di Cre ...«La solidarietà volontaria da parte dei Paesi non ha mai funzionato. Troppe scappatoie agevoli per l’asse di Visegrad, è necessaria una trattativa serrata in Consiglio» ...