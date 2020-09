Su Tridico in azione vergognosa macchina del fango. M5S: “Campagna costruita ad arte per esacerbare gli animi. La verità è che dà fastidio e deve essere eliminato” (Di lunedì 28 settembre 2020) “Una vergognosa campagna denigratoria perpetrata ai danni del professore Pasquale Tridico, funzionale solo a gettare discredito attorno alla figura di presidente dell’ente pubblico più importante d’Italia e costruita ad arte per esacerbare gli animi in un momento complicatissimo per il Paese”. E’ quanto scrive il Movimento sul Blog delle Stelle a proposito della vicenda dell’aumento della retribuzione del numero uno dell’Inps Pasquale Tridico. “L’ultima fake news risale a due giorni fa – ricordano dal M5S -, quando un noto organo di stampa diffondeva la notizia dell’aumento retroattivo dello stipendio del presidente dell’Inps. Notizia subito smentita dalla Direzione risorse umane ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 28 settembre 2020) “Unacampagna denigratoria perpetrata ai danni del professore Pasquale, funzionale solo a gettare discredito attorno alla figura di presidente dell’ente pubblico più importante d’Italia eadpergliin un momento complicatissimo per il Paese”. E’ quanto scrive il Movimento sul Blog delle Stelle a proposito della vicenda dell’aumento della retribuzione del numero uno dell’Inps Pasquale. “L’ultima fake news risale a due giorni fa – ricordano dal M5S -, quando un noto organo di stampa diffondeva la notizia dell’aumento retroattivo dello stipendio del presidente dell’Inps. Notizia subito smentita dalla Direzione risorse umane ...

