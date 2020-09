Notiziedi_it : Napoli, Insigne k.o. 20 giorni: confermato lo stiramento ai flessori - MarcoBinnu : @marcoazzi66 @SportRepubblica @rep_napoli Mannaggia tutta colpa di quell'invidioso di insigne mannaggia - SSCNapoliFeed : Napoli, Insigne k.o. 20 giorni: confermato lo stiramento ai flessori - sportli26181512 : Insigne, confermato lo stiramento ai flessori: salta Juve e Nazionale: Insigne, confermato lo stiramento ai flessor… - TeleradioNews : Napoli in ansia per infortunio di Insigne -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Insigne

"Il salva Juve" titola oggi in apertura La Gazzetta dello Sport in riferimento al posticipo di ieri sera tra Roma e Juventus. I giallorossi avanti due ...Juve-Napoli, Gattuso in ansia: come stanno Insigne e Manolas? La squadra partenopea, nonostante il 6-0 finale, è uscita con le ossa rotte dal match col Genoa, visti gli infortuni di Insigne e Manolas.