Lazio, Inzaghi: "Mercato in uscita ci sta rallentando. Pereira? E' un giocatore di qualità"

"Per far sì che entrino nuovi giocatori devono uscirne altri. Per ora delle uscite stanno rallentando il mercato in entrata, dobbiamo lavorare bene nei prossimi quattro giorni". Lo ha detto l'allenatore della Lazio Simone Inzaghi in collegamento su Skype nel corso della cerimonia di consegna dei premi Manlio Scopigno: "Stiamo lavorando per allargare le rotazioni e la rosa, è quello che stiamo cercando di fare tutti insieme. Probabilmente in questo momento tre partite in una settimana non ci volevano – aggiunge il tecnico biancoceleste – però ci stiamo attrezzando e con la società si sta lavorando sul mercato". Uno dei nomi più caldi è quello del brasiliano di passaporto belga Pereira: "Pereira è un giocatore di qualità"

