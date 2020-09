Guida pericolosa e rischi connessi: si può denunciare? (Di lunedì 28 settembre 2020) Guida pericolosa e rischi connessi: si può denunciare? La Guida pericolosa è un tipico esempio di come non ci si deve comportare mentre si percorre un tratto di strada con il proprio mezzo a motore. Infatti, spingere al massimo l’acceleratore, e ben oltre i limiti di velocità, oppure Guidare con un occhio (se non due) intento a guardare sullo schermo dello smartphone, sono certo circostanze che non trovano giustificazione nel Codice della Strada. Ebbene, in casi come questi, ed in tanti altri di Guida pericolosa o spericolata, è possibile tutelarsi e fare denuncia? Quale tipo di responsabilità è in gioco per chi non rispetta le regole della Guida corretta ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 28 settembre 2020): si può? Laè un tipico esempio di come non ci si deve comportare mentre si percorre un tratto di strada con il proprio mezzo a motore. Infatti, spingere al massimo l’acceleratore, e ben oltre i limiti di velocità, oppurere con un occhio (se non due) intento a guardare sullo schermo dello smartphone, sono certo circostanze che non trovano giustificazione nel Codice della Strada. Ebbene, in casi come questi, ed in tanti altri dio spericolata, è possibile tutelarsi e fare denuncia? Quale tipo di responsabilità è in gioco per chi non rispetta le regole dellacorretta ...

lauradilucia : @EugeniaBenedet6 @Acidelius @MinutemanItaly @BergaminiAldo Beh, la vigilessa del mio paese ha provato a farmi la mu… - Gemini662350 : @MarcoAlici @orporick Certo, perché non ci sono né pattuglie né multe. Mai visto fermare qualcuno per mancato rispe… - unmagroio : RT @Habus_SL: Basta messinscene per far credere che la #cannabis sia una droga, occupatevi della malavita organizzata. La Maria è #megliole… - FranciscoJ46 : RT @gponedotcom: Remy Gardner penalizzato di 6 posizioni per caduta con bandiere gialle: Prosegue il momento sfortunato dell'australiano a… - gponedotcom : Remy Gardner penalizzato di 6 posizioni per caduta con bandiere gialle: Prosegue il momento sfortunato dell'austral… -

Ultime Notizie dalla rete : Guida pericolosa Napoli. Controlli in città: guida pericolosa senza patente Minformo La Mia Auto: tutte

Follia in Canada: un automobilista dorme a bordo della sua Tesla Model S, mentre viaggia a 150 km/h in autostrada ...

7 denunce guida stato ebbrezza a Firenze

I carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno denunciato sette persone per guida in stato di ebbrezza nel corso dei servizi notturni di controllo del territorio svolti la notte scorsa con diverse pattugl ...

Follia in Canada: un automobilista dorme a bordo della sua Tesla Model S, mentre viaggia a 150 km/h in autostrada ...I carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno denunciato sette persone per guida in stato di ebbrezza nel corso dei servizi notturni di controllo del territorio svolti la notte scorsa con diverse pattugl ...