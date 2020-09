Firenze. A casa in buona compagnia: progetto sull’assistenza alle persone con cronicità (Di lunedì 28 settembre 2020) Il progetto di telemedicina innovativa, “A casa in buona compagnia“, è al suo giro di boa. Tutte le fasi di attuazione di questo progetto sperimentale, che mira a combattere le malattie croniche, sono state illustrate dai vertici della Giunta – e dagli esperti della Regione, che vi hanno lavorato – ai sindacati dei pensionati Spi Cgil, Fnp Cisl, Uilp Toscana, alla presenza delle direzioni generali delle Aziende sanitarie, direttamente coinvolte, e di Anci Toscana. Il progetto, frutto di un accordo siglato a dicembre 2019 tra la Regione e le stesse organizzazioni sindacali e messo in piedi in questi mesi, punta ad assistere gli anziani nella propria abitazione, quando possibile o, comunque, all’interno di residenze assistenziali, ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 28 settembre 2020) Ildi telemedicina innovativa, “Ain“, è al suo giro di boa. Tutte le fasi di attuazione di questosperimentale, che mira a combattere le malattie croniche, sono state illustrate dai vertici della Giunta – e dagli esperti della Regione, che vi hanno lavorato – ai sindacati dei pensionati Spi Cgil, Fnp Cisl, Uilp Toscana, alla presenza delle direzioni generali delle Aziende sanitarie, direttamente coinvolte, e di Anci Toscana. Il, frutto di un accordo siglato a dicembre 2019 tra la Regione e le stesse organizzazioni sindacali e messo in piedi in questi mesi, punta ad assistere gli anziani nella propria abitazione, quando possibile o, comunque, all’interno di residenze assistenziali, ...

voltoincognito : @beltrozzixcute me so' girata tutta Firenze solo per rientrare a casa... - _eleanorx : sono rientrata a casa a Firenze e la prima cosa che ho fatto, prima ancora di disfare la valigia, è stata far parti… - mrkisshu : Sono rientrata a casa a Firenze e non vanno ne acqua calda ne riscaldamento e qua la notte si scende fino ai 6 gradi bene ma non benissimo - 1950Vittoria : D'Alema: 'Gli studenti della Normale votano no' - LaurysChan : Sono a casa da un'oretta e già mi manca Firenze!! ?? Spero di tornarci presto ? -

Ultime Notizie dalla rete : Firenze casa «La Magni*fica è ovunque». Sgomberata la casa delle donne di Firenze DinamoPress Firenze. A casa in buona compagnia: progetto sull’assistenza alle persone con cronicità

Il progetto di telemedicina innovativa, "A casa in buona compagnia", è al suo giro di boa. Tutte le fasi di attuazione di questo progetto sperimentale, che ...

Minacce, danneggiamenti, molestie: 54enne accusato di atti persecutori verso 8 persone

Perseguitava otto persone con atti di diverso tipo, dalle calunnie ai danneggiamenti. Per questo è stato eseguito un divieto di dimora verso un 54enne fiorentino. Ripetuti atti persecutori, molestie, ...

Il progetto di telemedicina innovativa, "A casa in buona compagnia", è al suo giro di boa. Tutte le fasi di attuazione di questo progetto sperimentale, che ...Perseguitava otto persone con atti di diverso tipo, dalle calunnie ai danneggiamenti. Per questo è stato eseguito un divieto di dimora verso un 54enne fiorentino. Ripetuti atti persecutori, molestie, ...