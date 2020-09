Agorà compie dieci anni I quattro conduttori insieme in onda | “Inizialmente si sarebbe dovuto chiamare Ad onor del vero”

Leggi su blogo

(Di lunedì 28 settembre 2020)di Agorà. Il glorioso compleanno è stato festeggiato in diretta lunedì mattina alla presenza deiche si sono alternati dal 2010 ad oggi. Luisella Costamagna ha quindi accolto Andrea Vianello, Gerardo Greco e Serena Bortone, entrati in studio alle 9, orario in cui partì il programma nella primissima edizione. “Fu così solo per la prima stagione, poi anticipammo alle 8”, ha ricordato Vianello, che ha anche svelato la provenienza del titolo, che inizialmente doveva essere un altro. “Non trovavamo il nome. L’allora direttore di Rai3 Antonio Di Bella voleva chiamarlo Addel vero, ma a me non piaceva molto. Dissi no: ‘qui serve un nome che resta’. Andando in motorino vidi il cartellone del film omonimo ...