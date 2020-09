Verona Udinese 0-0 LIVE: fischio d’inizio (Di domenica 27 settembre 2020) Allo Stadio Bentegodi, la 2ª giornata di Serie A 2020/21 tra Verona e Udinese: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio “Bentegodi”, Verona e Udinese si affrontano nel match valido per la 2ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Verona Udinese 0-0 MOVIOLA fischio d’inizio – si gioca! Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Verona Udinese 0-0: risultato e tabellino HELLAS Verona (3-4-2-1): Silvestri; Cetin, Gunter, Lovato; Faraoni, Tamèze, Veloso, Dimarco; Baràk, Zaccagni; Di Carmine A disposizione: Berardi, Pandur, Lazovic, Favilli, Udogie, Ilic, Terracciano, Salcedo, ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 27 settembre 2020) Allo Stadio Bentegodi, la 2ª giornata di Serie A 2020/21 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo Stadio “Bentegodi”,si affrontano nel match valido per la 2ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLAd’inizio – si gioca! Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato e tabellino HELLAS(3-4-2-1): Silvestri; Cetin, Gunter, Lovato; Faraoni, Tamèze, Veloso, Dimarco; Baràk, Zaccagni; Di Carmine A disposizione: Berardi, Pandur, Lazovic, Favilli, Udogie, Ilic, Terracciano, Salcedo, ...

